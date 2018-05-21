Красный уровень угрозы под Донецком: «Ясиноватую ровняют с землей, море техники»

Военкоры передают о серьезном обострении ситуации под Донецком.

Накануне вечером поступил ряд сообщений с пометкой «Молния». Красный уровень угрозы был объявлен под Донецком.

На протяжении трех часов гремели бои на Дебальцево-Светлодарском плацдарме. Силовиками применялись минометы, крупнокалиберные пулеметы, бронетехнику, стрелковое вооружение.

Тяжелая ситуация наблюдалась на донецком направлении: красный уровень угрозы объявлен на Абакумова. В течение всего вечера под массированными ударами артиллерии ВСУ находились Донецк, ЯБП, Спартак и аэропорт.

По словам местного жителя Донецка, весь вечер силовики били по городу из крупнокалиберной артиллерии.

«Минометы и прочая мелочь вроде АГСов и РПГ - не счесть! Вечером повторился утренний ужас. Это кошмар! Ложиться страшно! Ясиноватую просто ровняют с землей. (..) Техники море нагнали», - говорится в сообщении, опубликованном в группе в соцсетях «Сводки от ополчения Новороссии».

Дончанин также отметил, что подобных событий давно не наблюдалось в Донецке.

Серьезный удар ВСУ пришелся по Горловке. Минометный огонь силовики обрушили на Гольму и Зайцево.