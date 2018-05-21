Кто родился 21 мая

Александр Петрович Петров (60 лет), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Занимался фармацевтическим бизнесом в Свердловской области: был исполнительным директором, председателем совета директоров ООО «Юнона», председателем совета директоров ООО «Завод Медсинтез». Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва, входил в парламентский комитет по охране здоровья.

Дмитрий Федорович Вяткин (44 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Был депутатом Законодательного Собрания Челябинской области, возглавлял комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, являлся заместителем председателя регионального парламента. Избирался депутатом Государственной Думы V и VIсозывов.

Олег Владимирович Мельниченко (45 лет), председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Преподавал в Пензенском государственном педагогическом университете им. В.Г. Белинского. Был заместителем главы администрации Железнодорожного района г. Пензы, работал в аппарате полномочных представителей Президента РФ в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.

Работал в правительстве Пензенской области: возглавлял министерство образования и науки, занимал должности вице-губернатора и заместителя председателя правительства области. Являлся заместителем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

С сентября 2017 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Пензенской области.

А ещё в этот день родились:

Сергей Кужугетович Шойгу (63 года), министр обороны РФ. Герой Российской Федерации. Генерал армии. В 1991 году возглавил Государственный комитет РФ по чрезвычайным ситуациям. В 1994 году по его инициативе было создано Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Около 20 лет Сергей Шойгу возглавлял это ведомство. Под его руководством была создана единая эффективная структура из разных спасательных служб страны.

В 2012 году Московская областная дума по представлению Президента РФ утвердила кандидатуру Сергея Шойгу на должность губернатора области.

6 ноября 2012 года он был назначен министром обороны РФ.

Юрий Яковлевич Чайка (67 лет), генеральный прокурор РФ. В органах прокуратуры работает с 1976 года. Прошёл путь от следователя до прокурора Иркутской области. Занимал пост первого заместителя генерального прокурора РФ, возглавлял министерство юстиции РФ.

23 июня 2006 года был назначен генеральным прокурором РФ.

Абдулла Ямин (59 лет), президент Мальдивской Республики. Работал в министерстве финансов и Валютном управлении Мальдив. Занимал должность председателя совета директоров Государственной электрической компании и Государственной торговой компании. Избирался депутатом парламента Мальдив. Возглавлял министерство торговли и промышленности, высшего образования, занятости и общественной безопасности, а также министерство туризма и гражданской авиации.

16 ноября 2013 года одержал победу во втором туре президентских выборов. Возглавляет кабинет министров, а также является главнокомандующим вооруженными силами страны и управляющим центрального «Банка Мальдив».

Глеб Анатольевич Панфилов (84 года), кинорежиссёр. Народный артист РСФСР. В игровом кино дебютировал в 1967 году фильмом «В огне брода нет». Каждый следующий фильм режиссёра становился событием в культурной жизни страны: «Начало», «Тема», «Васса», «Романовы. Венценосная семья», «В круге первом», «Без вины виноватые» и др.

Среди наград Глеба Панфилова есть «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля, приз за художественный вклад Каннского кинофестиваля и другие престижные премии.

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921-1989), советский физик и общественный деятель. Один из создателей водородной бомбы. В конце 1950-х годов занялся правозащитной деятельностью. Был одним из учредителей Московского комитета по правам человека. В 1975 году был удостоен Нобелевской премии мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и за «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

В январе 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР Андрей Сахаров был лишен всех правительственных наград и премий, включая звания трижды Героя Социалистического Труда, и сослан в Горький (ныне -Нижний Новгород). Спустя шесть лет по распоряжению Михаила Горбачев он был освобожден из ссылки и вернулся в Москву. Избирался народным депутатом СССР.

Сергей Аполлинариевич Герасимов (1906—1985), советский кинорежиссёр и сценарист. Народный артист СССР.

В кино дебютировал как актёр, снявшись в короткометражной комедии «Медведи против Юденича». Всего сыграл в 20 фильмах.

С 1930-х годов Сергей Герасимов занимался преимущественно режиссурой, во многих своих фильмах выступая также и как сценарист. Среди его самых известных работ — картины «Тихий Дон», «Молодая гвардия», «Семеро смелых», «Юность Петра», «Журналист».

Более 40 лет Сергея Герасимова отдал педагогической деятельности. Среди его учеников — режиссёры Сергей Бондарчук, Лев Кулиджанов, Татьяна Лиознова, Кира Муратова; актеры Инна Макарова, Николай Рыбников, Людмила Гурченко, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко и многие другие.

В 1986 году имя режиссёра было присвоено ВГИКу.

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