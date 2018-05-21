Левые провели праймериз кандидатов в мэры Москвы

Определилась пятерка лидеров на предварительном голосовании за кандидата в мэры Москвы от левых сил. Депутаты Мосгордумы Елена Шувалова и Николай Зубрилин, бывший депутат Госдумы и Мосгордумы Вадим Кумин, Валерий Рашкин и Максим Шевченко стали победителями праймериз, сообщает «Интерфакс».

Кроме журналиста Максима Шевченко, представляющего «Левый фронт», остальные кандидаты — представители КПРФ, пояснил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Голосование, инициированное «Левым фронтом», проходило с 19 апреля по 20 мая. Было предложено более 20 кандидатов, но некоторые взяли самоотвод. В голосовании по окончательному списку из 14 фамилий участвовали более пяти тысяч человек.

«Мы будем работать над тем, чтобы победители работали командой и на выборах мэра, и в будущем на выборах в Мосгордуму», — сказал Удальцов.

Как было заявлено ранее, КПРФ намерена выдвигать в качестве кандидата в мэры Москвы Вадина Кумина.