Лидеры «Движения 5 звёзд» и «Лиги» доложили президенту Италии о готовности создать правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла провел в понедельник очередной раунд консультаций с делегациями «Движения 5 звёзд» (Д5З) и партии «Лига».

Формальные победители мартовских парламентских выборов доложили главе государства о готовности сформировать правительство на базе согласованной программы и назвали имя единого кандидата на пост председателя Совета министров. Речь идет о 54-летнем профессоре права Джузеппе Конте, который фигурировал в проекте правительства, заранее подготовленного и объявленного «Движением 5 звёзд» ещё до проведения выборов.

«Думаю, сегодня мы можем сказать, что переживаем исторический момент, — заявил после встречи с Маттареллой политический руководитель Д5З Луиджи Ди Майо. — Мы назвали президенту республики имя того, кто будет осуществлять правительственный контракт. Наша цель заключается в том, чтобы повысить качество жизни итальянцев и за прошедшие 80 дней (переговоров) мы придерживались метода: сначала обсуждение тем, а только потом имён. Проблемы итальянцев мы ставим на первое место. Мы полностью удовлетворены проделанной работой и надеемся, что в ближайшие дни мы сможем начать движение по новому пути для страны. Стоило потратить эти 80 дней, чтобы наконец-то сказать о рождении третьей республики».

В свою очередь, федеральный секретарь «Лиги» Маттео Сальвини отметил, что основное внимание создаваемое правительство намерено уделить защите национальных интересов, при этом «уважая всех и вся, придерживаясь всех нормативов и условий, но давая развиваться стране». Он также сказал, что президенту были представлены «совершенно ясная команда (правительства) и проект для страны. «Мы очень хотим начать работать над ростом экономики», — добавил лидер «лигистов».

ANSA сообщает, что во вторник Серджо Маттарелла намерен продолжить консультации. В 11:00 он примет в Квиринальском дворце председателя палаты депутатов Роберто Фико, а в 12:00 встретиться с председателем сената Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.

Яндекс.Дзен

Неимущих граждан обанкротят без суда

Родителей агрессивных детей обяжут обращаться к психологам

Государство может ограничить цены на бензин