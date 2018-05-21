Лига удивительных людей - 2 выпуск (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 15:25 ,

Лига удивительных людей 2 серия последний выпуск 20 мая. В Москве прошла Ночь музеев. Москвичи приходят в себя после массовой культурной бессонницы. Акция “Ночь музеев” в 12-й раз заразила весь город тягой к прекрасному. Такой насыщенной программы еще не было, впервые из запасников достали шедевры, которые ранее никогда не выставлялись. А еще для посетителей подготовили экскурсии, творческие мастерские, встречи с художниками. В грандиозном международном соревновании примут участие лучшие из лучших со всего мира — артисты, спортсмены и просто обычные люди с необычными способностями. Они продемонстрируют силу и ловкость, уникальное мастерство и владение невероятными техниками. Однако исход борьбы непредсказуем. Ведущий шоу Дмитрий Губерниев — российский спортивный комментатор, телеведущий.



