Лотерея. Русское лото - 1232 тираж (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 11:56 ,

Лотерея. Русское лото 1232 тираж последний выпуск 20 мая. В Мурманск прибыла первая российская плавучая атомная электростанция – судно “Академик Ломоносов”. Оно построено на Балтийском заводе в Петербурге. Теперь судно загрузят ядерным топливом, затем на АЭС запустят реактор и отправят на Чукотку. “День детского сердца” отмечают в медицинском центре имени Бакулева. Это ежегодное событие, цель которого – привлечь внимание к проблеме врожденного порока сердца. В России каждый год с таким диагнозом появляются на свет тысячи детей. В Иркутской области 19 мая, во Всероссийский день посадки леса, стартовала акция по восстановлению сгоревших лесов. Организовали ее активисты ОНФ, а поучаствовать приглашают всех.



