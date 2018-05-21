Лотерея. У нас выигрывают 31 серия последний выпуск 20 мая. В Сочи лидеры России и Германии говорили о Сирии, «Северном потоке», «деле Скрипалей». Сразу после согласования состава правительства – вопроса внутренней политики – у главы государства состоялась большая международная встреча. Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции Ангелу Меркель. Среди европейских лидеров канцлер Германии первая, кто приехал в Россию после инаугурации президента. Российские туристы-воры подрывают репутацию страны. В одном из популярных отелей турецкой Анталии задержана россиянка с двумя детьми. Женщина слишком буквально восприняла фразу “все включено” и положила в чемодан все, что плохо лежало.
АктуальноВ Джорджии в результате перестрелки после выпускного погиб человек - 12:56 Самолет компании «Победа» вернулся во Внуково из-за отказа двигателя - 12:56 Кирилла Вышинского перевели в следственный изолятор - 12:56 Росавиация ограничила полеты над городами проведения ЧМ-2018 - 12:56 Порошенко пообещал изменение статуса Крыма в Конституции Украины - 12:57 Началась трансляция свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл - 12:57 Защитник Александр Будкин заключил контракт с ХК "Сочи" - 13:07 Виктория и Дэвид Бекхэм присоединились к гостям свадьбы Меган Маркл и принца - 13:14 Перемога: на Украине бутербродами с салом выложили карту области (ФОТО) - 13:34 Манчини ставит перед собой задачи привести сборную Италии к победе на ЧЕ и ЧМ - 13:41 Две бывшие возлюбленные принца Гарри приехали на его свадьбу с Меган Маркл - 13:42 СМИ узнали имя нового главного тренера лондонского «Арсенала» - 13:54 Иран посулил вернуться к ядерной программе - 13:55 Климпуш-Цинцадзе: европейская идея для украинцев – не просто лозунг - 14:06
Новости » Главные новости » Лотерея. У нас выигрывают - 31 выпуск (20.05.2018)
Лотерея. У нас выигрывают - 31 выпуск (20.05.2018)
Добавлено: 21 май 2018 в 11:56,
Материалы по теме:
Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 21 май 2018 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибыло в сицилийский порт Мессина
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства - 11:41 Полторак пошел на жесткие меры из-за взрыва гранаты в Ивано-Франковске - 11:35 Саше Черно очень сложно дается диета - 11:28 1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox - 11:13 Американский позор: женщину-политика унизили за травлю транссексуала в туалете - 11:07 Клинтон принесла ушанку на выступление в Йель - 11:02 Израильское лобби в США уничтожает государство и народ - 10:55 Не верим в плохие приметы: принц Гарри подарил Меган кольцо принцессы Дианы - 10:49 В Южно-Сахалинске загорелась многоэтажка - 10:48 В аварии вертолета в Хабаровском крае погиб отставной генерал ФСБ - 10:48 Михаил Барщевский перенес инфаркт - 10:48 После урагана в Тюмени госпитализированы шесть человек - 10:47 "Милан" подтвердил интерес к Феллайни - 10:34 СРОЧНО: ФСБ раскрыла в Крыму украинскую экстремистскую группу - 10:28
Последние новости
Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок - 12:42 Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны - 12:35 Срочное заявление Армии ДНР о наступлении ВСУ под Горловкой - 12:27 ФСБ нашла экстремистскую группировку в Крыму - 12:22 Берлускони рекомендовал Крым как красивейшее место РФ - 12:21 В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажке - 12:21 От беспилотников на ЧМ-2018 защитят комплексы «Житель» и «Свет» - 12:21 Производители товаров начинают выплаты по кэшбеку - 12:20 Минобороны России уличило США в нарушении договора о РСМД - 12:20 Конфликт в киевском Гидропарке закончился дракой и стрельбой - 12:20 Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон - 12:14 Калачев признан болельщиками "Ростова" лучшим футболистом в сезоне - 12:13 Меган Маркл и Кейт Миддтон: 5 отличий в свадебных образах королевских невест - 12:00