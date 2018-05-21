Лотерея. У нас выигрывают - 31 выпуск (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 11:56 ,

Лотерея. У нас выигрывают 31 серия последний выпуск 20 мая. В Сочи лидеры России и Германии говорили о Сирии, «Северном потоке», «деле Скрипалей». Сразу после согласования состава правительства – вопроса внутренней политики – у главы государства состоялась большая международная встреча. Владимир Путин принял в своей сочинской резиденции Ангелу Меркель. Среди европейских лидеров канцлер Германии первая, кто приехал в Россию после инаугурации президента. Российские туристы-воры подрывают репутацию страны. В одном из популярных отелей турецкой Анталии задержана россиянка с двумя детьми. Женщина слишком буквально восприняла фразу “все включено” и положила в чемодан все, что плохо лежало.



