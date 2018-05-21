Лотерея. Золотая подкова - 142 тираж (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 13:57 ,

Лотерея. Золотая подкова 142 тираж последний выпуск 20 мая. Новый экипаж Международной космической станции торжественно проводили на Байконур. Космонавты отправились в Казахстан из подмосковного Королева. Процессию возглавляли основной и дублирующий экипажи с семьями. В Магадане пятый морской причал обещают открыть в конце июня. Об этом на выездном совещании сообщил губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Реконструкция идет медленнее, чем планировали из-за тяжелых климатических условий. Завораживающее зрелище можно увидеть в подмосковном Клину – в небо взмыли десятки воздушных шаров. Впервые там проходит чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту. На соревнования приехали экипажи со всей России. Но главное – оказаться на высоте может любой желающий.



