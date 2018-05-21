Люди смогут жить в четыре раза дольше, лишь при одном условии – ученые  

Люди смогут жить в четыре раза дольше, лишь при одном условии, утверждают в консорциуме «Космические технологии».

В условиях гравитации, наполовину меньше земной, продолжительность человеческой жизни может вырасти в несколько раз, уверены специалисты.

По мнению ученых, они разработали компьютерно-математическую модель, где продолжительность существования человека на планете вырастет в несколько раз, в условиях притяжения ниже земного.

В сообществе считают, что такие условия можно создать на орбитальной станции «МИР-2», где и следует проводить эксперименты.