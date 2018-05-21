Мадуро сохранил за собой пост президента Венесуэлы

На выборах президента Венесуэлы одержал победу действующий глава государства Николас Мадуро, передает Reuters со ссылкой на данные избиркома страны. Власти страны назвали выборы свободными и честными.

После обработки 90% бюллетеней Мадуро набрал 5,8 млн голосов (67,7%). Второе место занял его политический оппонент Генри Фалькон с 1,8 млн голосов.

Явка на выборах достигла лишь 46,1% из-за их бойкота оппозицией. Для сравнения: на предыдущих президентских выборах пять лет назад голосовать пришли 80% избирателей.

После объявления предварительных результатов выборов сторонники Мадуро устроили фейерверк в бедных районах Каракаса и «танцевали под латинскую поп-музыку вокруг президентского дворца Мирафлорес», пишет Reuters.

Фалькон не признал результаты выборов, заявив о нарушениях в пользу своего конкурента (в частности, с применением технологии сканирования государственных карточек, используемых для выдачи продуктов питания), и потребовал провести повторное голосование.