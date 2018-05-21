Машков возглавил театральный колледж при «Табакерке»

Владимир Машков стал во главе Московского театрального колледжа при театре «Табакерка», передает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, который лично представил нового худрука студентам. «С сегодняшнего дня Владимир Львович будет рассказывать вам о большом пути», — сказал он.

По словам Кибовского, назначение на эту должность согласовывается с руководством «Табакерки», поэтому «никаких сюрпризов тут быть не могло».

В свою очередь Машков в беседе с журналистами предположил, что работать с молодежью ему будет интересно и легко, потому что он «обязан сделать то, что делал Олег Павлович (Табаков), отдать им свое внимание и свои знания».

Напомним, Московский театральный колледж при театре под руководством Олега Табакова появился 10 лет назад, а первых студентов принял в 2010 году. Владимир Машков также возглавил московский театр «Табакерка».