Футбольный матч «Динамо-Шахтер» завершился дракой с участием фанатов.

Драку между игроками спровоцировал грубый подкат сзади от «горняка» Веллингтона Нема в ноги киевлянину Виктору Цыганкову. А потом на поле выбежали сразу несколько десятков фанатов киевлян.

По итогу игры киевляне одержали победу со счетом 2:1. И поскольку финальный свисток прозвучал за несколько секунд до начала драки, арбитр Виталий Романов не стал изымать ни одного из участников столкновения.

Впоследствии стало известно, что фанаты также приняли участие в драке — в частности, сильно досталось игроку «Шахтера» Ярославу Ракицкому.

«Что случилось? Ничего, я получил поджопника! Нормально? Ну, это болельщики. Один там клоун, иди позови меня один на один — не вопрос, выйдем. Я посмотрел на него, а он бежал сразу в толпу», — рассказал горняк.

Embedded video for Матч «Шахтер» — «Динамо» закончился дракой с участием ультрас

Embedded video for Матч «Шахтер» — «Динамо» закончился дракой с участием ультрас

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