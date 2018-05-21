Медведев пообещал вскоре подписать перечень поручений по выполнению майского указа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен в скором времени подписать перечень поручений по выполнению майского указа президента Владимира Путина, сообщает ТАСС.

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«В ближайшее время я подпишу перечень поручений по его реализации (майского указа), этот перечень практически готов, где чётко определяются основные направления работы министерств, обязанности вице-премьеров», — сказал председатель Правительства. Он отметил, что на подготовку необходимых программ по выполнению майского указа президента страны есть всего несколько месяцев.

7 мая Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. Среди приоритетов были названы обеспечение темпов экономического роста выше мировых и вхождение России в пятёрку крупнейших экономик мира, ежегодное улучшение жилищных условий не менее чем пяти миллионов семей, формирование механизмов поддержки талантов.

В указе также определяются целевые показатели по таким направлениям, как здравоохранение, образование, демография, жильё и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес, дороги, экология и цифровая экономика.

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