Медведев призвал россиян объединить усилия для реализации майского указа

Показать меню
Актуально
Порошенко поздравил ученых с Днем науки - 17:56 Порошенко поздравил ученых с Днем науки Полиция назвала причины стрельбы в школе в Джорджии - 17:59 Полиция назвала причины стрельбы в школе в Джорджии Видео с места нападения боевиков на церковь в Грозном выложили в сеть - 18:00 Видео с места нападения боевиков на церковь в Грозном выложили в сеть Нападение террористов на церковь в Грозном, — подробности (+ВИДЕО) - 18:03 Нападение террористов на церковь в Грозном, — подробности (+ВИДЕО) Германия до 2022 года потратит на миграционную политику €78 млрд - 18:13 Германия до 2022 года потратит на миграционную политику €78 млрд Герой дня — епископ на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: гости смущены, - 18:49 Герой дня — епископ на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: гости смущены, пользователи сети в восторге Грибаускайте приехала в Сербию и потребовала испортить отношения с Россией - 18:55 Грибаускайте приехала в Сербию и потребовала испортить отношения с Россией Стрельба в Германии: погибли два человека - 19:00 Стрельба в Германии: погибли два человека Кадыров рассказал об уничтожении четырех боевиков в Грозном - 19:06 Кадыров рассказал об уничтожении четырех боевиков в Грозном Илон Маск назвал стоимость поездки на Loop-капсулах - 19:07 Илон Маск назвал стоимость поездки на Loop-капсулах Порошенко назвал свои главные достижения - 19:21 Порошенко назвал свои главные достижения "Виктория Пльзень" в пятый раз стала чемпионом Чехии - 19:42 Начальник войск РХБ защиты ЦВО встретился с главой Мордовии - 19:49 Начальник войск РХБ защиты ЦВО встретился с главой Мордовии Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — Путин - 19:56 Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — Путин Гренборг: дрожь берет, когда вижу желтое море шведских болельщиков на ЧМ в Дании - 19:59 Гренборг: дрожь берет, когда вижу желтое море шведских болельщиков на ЧМ в Дании Пентагон: Россия мало делает для борьбы с терроризмом - 20:06 Пентагон: Россия мало делает для борьбы с терроризмом В Германии неизвестный застрелил двух человек - 20:21 В Германии неизвестный застрелил двух человек
» » Медведев призвал россиян объединить усилия для реализации майского указа

Медведев призвал россиян объединить усилия для реализации майского указа


Добавлено: 21 май 2018 в 17:01,
Медведев призвал россиян объединить усилия для реализации майского указа

Для достижения целей майского указа президента нужно объединить усилия всех граждан страны, заявил премьер-министр России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на партийной конференции «Направление 2026».

Читайте по теме

Грызлов: «Единая Россия» сделает всё для реализации Послания и майского указа президента


По словам Медведева, страна вступила в новый этап развития. Для реализации майского указа сформировано новое Правительство, но для достижения больших национальных целей надо объединить усилия всех граждан нашей страны, сказал премьер.

При этом партия призвана стать одним из центральных звеньев в процессе объединения. «В указе (Президента РФ. — Прим. ред.) стратегические приоритеты нашей страны, и они должны быть исполнены так, чтобы жизнь в каждом населённом пункте, городе, регионе, деревне менялась к лучшему», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что для достижения целей Послания и указа президента «Единой России» придётся много работать вместе с Правительством, при этом важно сформулировать, что именно и как должна делать партия. Этот вопрос стал одной из главных тем конференции.

Общая задача, по словам Медведева, обеспечить россиянам долгую и достойную жизнь, качественное образование, социальные гарантии, современную инфраструктуру, возможность работать и нормально зарабатывать.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Неимущих граждан обанкротят без суда


Родителей агрессивных детей обяжут обращаться к психологам


Государство может ограничить цены на бензин


Материалы по теме:

Медведев пообещал вскоре подписать перечень поручений по выполнению майского указа
Медведев назвал четыре составляющие развития России
Медведев оценил выполнение майского указа Путина в 25 триллионов рублей
Медведев оценил реализацию нового «майского указа» в 8 трлн рублей
Добавлено: 21 май 2018 в 17:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Каннский кинофестиваль — 2018: альтернативный взгляд

Каннский кинофестиваль — 2018: альтернативный взгляд

Источник объяснил проблему с визой Абрамовича

Источник объяснил проблему с визой Абрамовича

В Венесуэле начались досрочные президентские выборы

В Венесуэле начались досрочные президентские выборы

Садовое кольцо в Москве открыли после велопарада

Садовое кольцо в Москве открыли после велопарада

Новости России
еще новости
Депутат «Единой России» предложил сузить дороги

Депутат «Единой России» предложил сузить дороги

Третьи страны оказали влияние на президентские выборы в Венесуэле — МИД РФ

Третьи страны оказали влияние на президентские выборы в Венесуэле — МИД РФ

Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок

Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок

Роспотребнадзор: Почти 90 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: Почти 90 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Опубликованы официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл

Опубликованы официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл

Андрей Черкасов рассказал о последней прочитанной книге

Андрей Черкасов рассказал о последней прочитанной книге

Дэвид Бекхэм нарушил королевский протокол!

Дэвид Бекхэм нарушил королевский протокол!

Селена Гомес выступила вместе с Тейлор Свифт

Селена Гомес выступила вместе с Тейлор Свифт

Новости политики
еще новости

"Проситься в состав РФ" или чем на самом деле Киев может шантажировать МВФ

Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны

Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны

Израильское лобби в США уничтожает государство и народ

Израильское лобби в США уничтожает государство и народ

Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым

Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым

Новости экономики
еще новости
США лишили Россию важнейшего источника доходов 

США лишили Россию важнейшего источника доходов 

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

Порошенко рассказал, на что тратятся

Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича"

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Новости общества
еще новости
На Украине перестали смеяться над успехами России: «В Мюнхене нас разменяют»

На Украине перестали смеяться над успехами России: «В Мюнхене нас разменяют»

Восемь молодых летчиков-штурманов авиабазы ЦВО на Южном Урале приступили к полетам на вертолетах Ми-8

Восемь молодых летчиков-штурманов авиабазы ЦВО на Южном Урале приступили к полетам на вертолетах Ми-8

Ростов вошел в десятку рейтинга самых матерящихся городов

Ростов вошел в десятку рейтинга самых матерящихся городов

В Ростове замечены инопланетяне – очевидцы

В Ростове замечены инопланетяне – очевидцы

Происшествия
еще новости
Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

Новости Украины
еще новости
В кафе Баку прогремел смертельный взрыв: есть погибшие и раненые

В кафе Баку прогремел смертельный взрыв: есть погибшие и раненые

На границе задержан мужчина с паспортом «ДНР»

На границе задержан мужчина с паспортом «ДНР»

Бойцы ВСУ получили новые мощные пушки

Бойцы ВСУ получили новые мощные пушки

Полторак пошел на жесткие меры из-за взрыва гранаты в Ивано-Франковске

Полторак пошел на жесткие меры из-за взрыва гранаты в Ивано-Франковске

Мировые новости
еще новости
Боевики начали обстрел Торецка: полиция эвакуирует детей

Боевики начали обстрел Торецка: полиция эвакуирует детей

Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

У aмepикaнцa вo pту взopвaлacь элeктpoннaя cигapeтa

У aмepикaнцa вo pту взopвaлacь элeктpoннaя cигapeтa

Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале

Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале




Лента новостей
На Украине перестали смеяться над успехами России: «В Мюнхене нас разменяют» - 16:26 На Украине перестали смеяться над успехами России: «В Мюнхене нас разменяют»Восемь молодых летчиков-штурманов авиабазы ЦВО на Южном Урале приступили к полетам на вертолетах - 16:20 Восемь молодых летчиков-штурманов авиабазы ЦВО на Южном Урале приступили к полетам на вертолетах Ми-8Дэвид Бекхэм нарушил королевский протокол! - 16:14 Дэвид Бекхэм нарушил королевский протокол!Селена Гомес выступила вместе с Тейлор Свифт - 16:14 Селена Гомес выступила вместе с Тейлор СвифтВ Екатеринбурге появится первый арт-объект, нарисованный роботом - 16:13 В Екатеринбурге появится первый арт-объект, нарисованный роботомРостов вошел в десятку рейтинга самых матерящихся городов - 16:02 Ростов вошел в десятку рейтинга самых матерящихся городовНа границе задержан мужчина с паспортом «ДНР» - 15:41 На границе задержан мужчина с паспортом «ДНР»Трамп раскритиковал Беннона словами экс-разведчика - 15:34 Трамп раскритиковал Беннона словами экс-разведчикаПод Горловкой врагу нанесён ощутимый урон: сводка о военной ситуации в ДНР - 15:28 Под Горловкой врагу нанесён ощутимый урон: сводка о военной ситуации в ДНРМосгорсуд не разрешил Серебренникову посещать «Гоголь-центр» - 15:27 Мосгорсуд не разрешил Серебренникову посещать «Гоголь-центр»По делу математика Богатова арестован житель Ставрополя - 15:27 По делу математика Богатова арестован житель СтаврополяДепутат от ЛДПР предложил давать ипотеку школьникам - 15:27 Депутат от ЛДПР предложил давать ипотеку школьникамМесси стал первым на планете пятикратным обладателем «Золотой бутсы» - 15:27 Месси стал первым на планете пятикратным обладателем «Золотой бутсы»Режиссер фильма «Комиссар» Александр Аскольдов скончался в Швеции - 15:27 Режиссер фильма «Комиссар» Александр Аскольдов скончался в Швеции
Последние новости
Опубликованы официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл - 17:48 Опубликованы официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл Депутат «Единой России» предложил сузить дороги - 17:34 Депутат «Единой России» предложил сузить дороги Минское "Динамо" подписало партнерские соглашения с двумя белорусскими клубами - 17:28 Минское Нафтогаз объявил о повышении цен для промышленности - 17:27 Нафтогаз объявил о повышении цен для промышленности В кафе Баку прогремел смертельный взрыв: есть погибшие и раненые - 17:07 В кафе Баку прогремел смертельный взрыв: есть погибшие и раненые Определились возможные соперники Шахтера по Лиге Чемпионов - 17:06 Определились возможные соперники Шахтера по Лиге Чемпионов Левые провели праймериз кандидатов в мэры Москвы - 16:49 Левые провели праймериз кандидатов в мэры Москвы «Прямая линия» с Путиным пройдет без участия зрителей - 16:49 «Прямая линия» с Путиным пройдет без участия зрителей Мосгорсуд подтвердил решение оставить Малобродского в СИЗО - 16:48 Мосгорсуд подтвердил решение оставить Малобродского в СИЗО Профсоюз раскрыл «манипуляции» с зарплатами учителей из-за «майского указа» - 16:48 Профсоюз раскрыл «манипуляции» с зарплатами учителей из-за «майского указа» Вексельберг покинул пост директора «Реновы» - 16:47 Вексельберг покинул пост директора «Реновы» Нарышкин объявил исторический конкурс по вмешательству России в политику США - 16:47 Нарышкин объявил исторический конкурс по вмешательству России в политику США Андрей Черкасов рассказал о последней прочитанной книге - 16:35 Андрей Черкасов рассказал о последней прочитанной книге
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"