Медведев призвал россиян объединить усилия для реализации майского указа

Для достижения целей майского указа президента нужно объединить усилия всех граждан страны, заявил премьер-министр России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на партийной конференции «Направление 2026».

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По словам Медведева, страна вступила в новый этап развития. Для реализации майского указа сформировано новое Правительство, но для достижения больших национальных целей надо объединить усилия всех граждан нашей страны, сказал премьер.

При этом партия призвана стать одним из центральных звеньев в процессе объединения. «В указе (Президента РФ. — Прим. ред.) стратегические приоритеты нашей страны, и они должны быть исполнены так, чтобы жизнь в каждом населённом пункте, городе, регионе, деревне менялась к лучшему», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что для достижения целей Послания и указа президента «Единой России» придётся много работать вместе с Правительством, при этом важно сформулировать, что именно и как должна делать партия. Этот вопрос стал одной из главных тем конференции.

Общая задача, по словам Медведева, обеспечить россиянам долгую и достойную жизнь, качественное образование, социальные гарантии, современную инфраструктуру, возможность работать и нормально зарабатывать.

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