Медведев запретил вице-премьерам «раскачиваться»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев провел совещание с вице-премьерами, на котором пообещал, что вскоре подпишет список поручений по выполнению «майского указа» президента РФ Владимира Путина.

«В ближайшее время я подпишу перечень поручений по его реализации, этот перечень практически готов, где четко определяются основные направления работы министерств, обязанности вице-премьеров», — цитирует премьера ТАСС.

При этом Медведев предупредил своих заместителей о том, что «времени на раскачку по этому документу нет».

По словам главы правительства, «на подготовку основных направлений деятельности правительства, прогноза социально- экономического развития, проектов госпрограмм, планов по реализации национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» у кабмина есть всего несколько месяцев.

Медведев уточнил, что список основных направлений деятельности правительства до 2024 года и макропрогноз на этот период должны быть внесены на рассмотрение кабмина до 1 сентября.