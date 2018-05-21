Меган Маркл и Кейт Миддтон: 5 отличий в свадебных образах королевских невест

19 апреля в Лондоне состоялась церемония бракосочетания принца Гарри и его невесты Меган Маркл. А 29 апреля 2011 года весь мир пристально следил за ходом другого торжества – принц Уильям женился на Кейт Миддлтон.

Обе королевские невесты – Кейт и Меган, были вынуждены следовать протоколу. Однако каждой удалось подчеркнуть свою индивидуальность.

Кейт Миддтон пошла под венец в платье, созданном Сарой Бертон, креативным директором Alexander McQueen. Плечи девушки были закрыты нежнейшим кружевом.

Меган Маркл выбрала платье с обнаженными плечами. Создание своего образа королевская невеста доверила британскому дизайнеру Клэр Уэйт Келлер, которая является креативным директором французского дома моды Givenchy.

Кейт Миддлтон с сестрой и отцом. Меган Маркл с принцем Гарри



Разошлось и мнение девушек по поводу, как должна выглядеть свадебная прическа: Кейт оставила свои роскошные волосы распущенными, Меган предпочла локонам так любимый ею пучок.

В день свадьбы Кейт Миддлтон сделала макияж самостоятельно, Меган же доверила свою красоту профессиональному визажисту. Невеста принца Уильяма акцентировала внимание на глазах и скулах. А избранница принца Гарри предпочла выделить лишь глаза.

Во время официальной церемонии бракосочетания образ Кейт Миддтон завершали изысканные серьги, созданные по мотивам нового фамильного герба семьи невесты - в форме дубовых листьев - бриллиантов грушевидной огранки и других, по форме напоминающих желуди. Серьги стали подарком Кейт от родителей на свадьбу.

Меган Маркл для официальной церемонии выбрала более скромные серьги – бриллиантовые пуссеты.

Образ какой королевской невесты вам понравился больше?

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