Мемория. Борис Васильев

21 мая 1924 года родился писатель Борис Васильев.

Личное дело

Борис Львович Васильев (1924—2013) родился в Смоленске. Его отец Лев Александрович был кадровым офицером. До революции - царской, а впоследствии — Красной армии. Мать, Елена Алексеева, происходила из дворян.

«Ни отец, ни мама никогда мне ничего не рассказывали о себе. Ни о своем детстве, ни о своей молодости. Они исходили из главного принципа того времени, когда я был ребенком: чем меньше я буду знать о прошлом, тем спокойнее будет моя жизнь», — рассказывал писатель.

В 1941 году, после окончания девятого класса, Борис ушел добровольцем на фронт в составе истребительного комсомольского батальона. В июле того же года батальон попал в окружение под Смоленском. Из окружения Васильев смог выбраться лишь в октябре 1941 года.

Окончив пулеметную школу, служил в 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Весной 1943 года во время десантирования под Вязьмой попал на минную растяжку, получил тяжелую контузию, угодил в лазарет и после лечения был мобилизован.

«Мне и вправду выпал счастливый билет. Я не умер от тифа в 34-м, не погиб в окружении в 41-м, парашют мой раскрылся на всех моих семи десантных прыжках, а в последнем — боевом, под Вязьмой, в марте 43-го — я нарвался на минную растяжку, но на теле не оказалось даже царапины», — вспоминал Васильев в книге «Век необычайный».

Осенью 1943 года был направлен на учебу в Военную академию бронетанковых и механизированных войск. В 1946 году окончил инженерный факультет академии, после чего работал инженером-испытателем танков на Уралмашзаводе в Свердловске. В 1954 году уволился из армии в звании капитана-инженера.

В том же году написал пьесу «Танкисты», которая была принята к постановке в Центральном театре Советской армии, но в конце 1955 года, незадолго до премьеры спектакль был запрещен, а типографский набор пьесы в журнале «Театр» — рассыпан.

Однако Васильев продолжил писать: его пьеса «Стучите и откроется» в 1955 году прошла в театрах Черноморского флота и Группы войск в Германии. Одновременно он обучался в сценарной студии при Главкино; по сценариям Васильева поставили фильмы «Очередной рейс» (1958), «Длинный день» (1960) и другие. Также ради заработка Васильев сочинял сценарии для КВН, тексты к киножурналам «Новости дня» и «Иностранная хроника».

Настоящая слава к нему пришла в 1969 году, когда в журнале «Юность» вышла повесть «А зори здесь тихие…».

В 1971 году Юрий Любимов поставил ее на сцене Театра на Таганке, а в 1972 году повесть была экранизирована Станиславом Ростоцким.

На волне популярности в журнале «Новый мир» в 1970-м было напечатано первое прозаическое произведение Васильева — повесть «Иванов катер», отданная в журнал еще в 1967 году. Она была экранизирована Марком Осепьяном, однако пятнадцать лет, до 1987 года, пролежала на полке.

Многие произведения писателя посвящены войне или жизни состарившихся ветеранов. Это повести «В списках не значился», «Завтра была война», «Вы чье, старичье?»; рассказы «Ветеран», «Великолепная шестерка» и другие.

В конце 1980-х Васильев участвовал в политической жизни: был депутатом I Съезда народных депутатов СССР, входил в парламентскую комиссию по расследованию разгона демонстрации в Тбилиси 9 апреля 1989 года (возглавлял комиссию Анатолий Собчак). В том же году писатель вышел из КПСС.

Васильев выпустил две исторические серии: «Историю рода Олексиных» (1988—1998) и «Романы о Древней Руси» (1996—2010).

В 2002 году входил в президентскую Комиссию по правам человека.

Борис Васильев был членом в Союза писателей Москвы и Союза кинематографистов России, академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Писатель скончался 11 марта 2013 года в возрасте 87 лет.

Борис Львович Васильев Wikimedia Commons

Чем знаменит

Классик советской, российской литературы, один из ярких представителей фронтовой прозы — автор повестей «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Встречный бой», «В списках не значился». Драматург и киносценарист.

Со второй половины 1970-х героями Васильева стали представители поколения победителей, попавшие в циничное и глухое к чужим проблемам время («Великолепная шестерка», «Вы чье, старичье?», «Экспонат №…» и другие).

В 1990-х — 2000-х годах писатель обратился к историческим темам, подготовив серию «Романы о Древней Руси» («Вещий Олег», «Князь Святослав», «Александр Невский» и другие) и «История рода Олексиных».

О чем надо знать

Васильев женился в 1946 году на однокурснице из Академии бронетанковых и механизированных войск Зоре Альбертовне Поляк (1926—2013). Она послужила прототипом Сони Гурвич («А зори здесь тихие…») и Искры Поляковой («Завтра была война»). Зоря Альбертовна была редактором в телепрограмме «От всей души», которую вела Валентина Леонтьева. Детей у Васильевых не было. Они воспитывали двоюродную сестру Зори — Зореньку-маленькую, как называл ее писатель. Из-за происхождения жены в разгар сталинской антисемитской кампании Васильев уволился из армии.

Исследователь творчества писателя Владимир Карнюшин рассказывал: «В 1954 году его вызвали в политотдел и сказали: "Либо ты завтра выступишь с докладом о врачах-убийцах (разумеется, евреях), либо пишешь рапорт об отставке. Твоя жена — еврейка". Васильев написал рапорт, прекрасно зная о том, что уйти из армии раньше времени в то время было… равносильно расстрелу! Борис Львович лишил себя всего — регалий, пенсии. Места под солнцем. Ради Зори…». Писатель лишь на два месяца пережил жену.

Прямая речь

О минных полях (Борис Васильев «Век необычайный»):

«Самоходки испытывали на Пулковских высотах, и мы гордо ехали через город на грохочущем бронированном чудовище.

И приехали на линию Ленинградской обороны. Все там осталось в том виде, как было в войну. Заплывшие окопы, заросшие блиндажи, колючая проволока, земля, сплошь усеянная осколками, изломанным оружием и позеленевшими патронами, будто превратившимися в семена…

А, может, и вправду в семена? Разве война не сеет саму себя для будущих поколений?..

Самоходка должна была следовать на боевые стрельбы, нас ссадили в какой-то низинке и велели ждать.

И тут я увидел незабудки. Пока Зоря разглядывала вчерашнее поле тяжелейших боев, я перешагнул через проржавевшую колючую проволоку и направился прямехонько к незабудкам. И уже набрал букетик, когда вдруг увидел минную растяжку. Проследил глазами и заметил мину, к которой она вела. Мину с невывинченым взрывателем. И понял, что меня занесло на неразминированный участок обороны. Осторожно развернулся к юной жене, а она оказалась передо мною. Лицом к лицу.

— Мины.

— Я знаю. Боялась кричать, чтобы ты не бросился ко мне. Сейчас мы осторожно поменяемся местами, и ты пойдешь за мной. Шаг в шаг.

— Первым пойду я. Я знаю, как и куда смотреть.

— Нет, ты пойдешь за мной. Я вижу лучше тебя.

Говорили мы почему-то очень тихо, но лейтенант Васильева говорила так, что спорить было бессмысленно. И мы пошли. Шаг в шаг. И — вышли.

С той поры я часто попадал на минные поля. В январе 1953-го, когда отказался сделать доклад о заговоре «убийц в белых халатах» и только смерть Сталина спасла меня от лагерей. В 1954-м, когда демобилизовался по собственному желанию, обозначив это желание в рапорте, как «желание заняться литературным трудом». В Москве, когда спектакль ЦТСА по моей первой в жизни пьесе «Офицер» был запрещен Политуправлением СА без объяснения причин на второй премьере, и мы десять лет жили на Зорину зарплату в 86 рублей, пока я не написал «А зори здесь тихие…» И еще множество раз».

О встрече с фронтом (интервью 2000 года, Gazeta-licey.ru): «Я впервые попал на фронт в области, которую прекрасно знал, в своей родной, в Смоленской. Знаете, со стороны матери у меня в семье все офицеры. Со стороны отца их меньше, там священники попадались, но все равно… Так что отец меня с детства готовил в офицеры. Когда куда-нибудь на природу выезжали, — учил ориентироваться в лесу. По карте. По компасу. Потом без компаса. "Где север? Так. А теперь где Смоленск?"

А перед войной создавались такие комсомольские истребительные батальоны, так ребят 17-18 лет готовили к службе в армии. Я оказался в таком батальоне. А в начале войны эти батальоны отправляли в районы, которые могли подвергнуться оккупации. Для вывозки ценностей. Наш отряд формировался в Воронеже, а попал в Смоленскую область, которую я знал назубок. Приезжаем, а нам: "Что?! Ценности вывозить?! У меня по шесть бойцов на километр фронта! Не пустим немца, и ценности вывозить не придется!" И нам выдали винтовки. Это было 8 июля. А 12-го немцы прорвали фронт. Это было мое первое окружение. И я, зная местность, вывел ребят. В Смоленске прямо посреди площади рухнул и — спать. До сих пор это место на площади помню. Супруге после войны показывал».

О замысле повести «А зори здесь тихие…» (там же): «И я решил во что бы то ни стало написать о тех солдатах, у которых не было ни тыла, ни авиации, ни артиллерии — они одни в лесу, и сами должны принимать решения, сами воевать… Я долго носился с этим туманным замыслом. А потом прочитал в "Известиях" крохотную заметку на последней странице. Что-то в духе "Награда нашла героя". <…>

И я подумал: вот оно! Ситуация, когда человек сам, без всякого приказа, решает: не пущу! Им здесь нечего делать!

Я начал работать с этим сюжетом, уже написал страниц семь. И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто будет частный случай на войне. Ничего принципиально нового в этом сюжете не было. Работа встала.

А потом вдруг придумалось — пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И все — повесть сразу выстроилась.

Женщинам ведь труднее всего на войне. Их на фронте было 300 тысяч! А тогда никто о них не писал».

6 фактов о Борисе Васильеве

Написал сценарии ко многим фильмам, снятым по его произведениям — «Завтра была война», «Иванов катер», «Не стреляйте в белых лебедей», «А зори здесь тихие», «Аты-баты, шли солдаты…» и другим.Был последовательным антисталинистом. В одном из интервью говорил: «Сталин был тупица. В армии он никогда в жизни не служил. Он не понимал, что такое армия. Он карту читать не мог… Легендами овеян "великий Сталин". А товарищ Сталин был дурак, похлеще Гитлера».Участвовал в Параде Победы в 1945 году, рассказывал, что был в эйфории от победы, «но вовсе не от того, что вижу Сталина или Жукова».В 1972 году получил памятный приз Венецианского кинофестиваля за фильм «А зори здесь тихие…».В октябре 1993 года подписал «Письмо 42-х» в поддержку разгона Верховного совета Борисом Ельциным.Последней книгой писателя стал роман «Отрицание отрицания» о поколении, жившем в период с революции до начала Великой Отечественной войны.

Материалы о Борисе Васильеве:

Биография в Википедии

Статья на 24СМИ

Биографическая справка РИА Новости

Биография на Rg.ru

Борис Васильев «Век необычайный»