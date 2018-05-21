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Мэра Кишинева выберут во втором туре


Добавлено: 21 май 2018 в 01:28, Категория: Новости на сегодня
Мэра Кишинева выберут во втором туре

Мэра Кишинева выберут во втором туре, который состоится 3 июня, потому что в первом никто из кандидатов не набрал свыше 50 процентов голосов.

По предварительным данным, у представителя от социалистов Иона Чебана 41,33 процента голосов, у главы партии «Платформа „Достоинство и правда“» Андрея Нэстасе — 31,83 процента.

В Кишиневе проголосовали 35,5 процента от общего числа жителей. Выбирали из 11 кандидатов. Предполагали, что главным соперником Чебана станет независимый кандидат Сильвия Раду. 

Отмечается, что за весь день выборов не зафиксировали жалобы или нарушения.

В этот же день, 20 мая, проходят выборы президента в Венесуэле. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал их фиктивными и считает, что они не внесут изменения в текущее положение дел страны.


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Добавлено: 21 май 2018 в 01:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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