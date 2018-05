Месси стал первым на планете пятикратным обладателем «Золотой бутсы»

Звезда испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал первым футболистом в истории, получившим «Золотую бутсу» в пятый раз, сообщает ESPN.

Приз «Золотая бутса» вручается лучшему нападающему европейских футбольных чемпионатов.

В сезоне 2017-2018 Месси в чемпионате Испании стал автором 34 голов в 36 матчах. Аргентинец опередил Мохаммеда Салаха из английского «Ливерпуля», забившего 32 мяча на чемпионате Англии. Третьим по результативности стал Гарри Кейн из английского клуба «Тоттенхэм Хотспур». На четвертом — Чиро Иммобиле из итальянской команды «Лацио» и Мауро Икарди из итальянского клуба «Интернационале».

????? Fifth Golden Shoe for Leo #Messi! ? 34 goals in @LaLiga make him Europe's top scorer for the fifth time! ? Congratulations, Leo! ? #For?aBar?a pic.twitter.com/KsiwYPJ4fj

— FC Barcelona ?? (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.