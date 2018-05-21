МИД Мексики отозвал посла из Венесуэлы

Мексиканское Министерство иностранных дел приняло решение об отзыве посла из Каракаса после того, как в Венесуэле прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро.

МИД Мексики помимо заявления об отзыве из Венесуэлы посла, предупредило также предпринимателей о рисках ведения дел в этой стране.

При этом мексиканское внешнеполитическое ведомство заявило, что не признает законности завершившейся в минувшее воскресенье президентской избирательной компании.

Также сообщается, что правительство Мексики приняло решение отозвать своего посла из Каракаса Эрендиру Пас Кампос для консультаций, а также вызвать мосла Венесуэлы в Мехико чтобы прояснить свою позицию и предупредить мексиканские банковский и финансовый сектора о том, с какими рисками они могут столкнуться, проводя операции с правительством Венесуэлы.

Напомним: ранее Национальные избирательный совет Венесуэлы сообщил, что в ходе президентских выборов действующего президента страны Николаса Мадуро поддержали 5,8 миллиона избирателей, в то время, как за его соперника от оппозиции Энри Фалькона проголосовали лишь 1,8 миллиона граждан.