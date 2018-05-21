МИД не исключает обмена Сенцова на Вышинского

Украинская сторона рассматривает все возможности для освобождения режиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы. Об этом на брифинге об объявлении Сенцовым голодовки сказала спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Корреспондент.

Журналисты спросили, возможен ли обмен Сенцова на главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного по подозрению в госизмене.

«Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей, потому что если бы мы объявляли заранее, то, поверьте, и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров, видимо, еще не были бы освобождены. Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается», – ответила Беца.

Она утверждает, что Россия блокирует все обращения Украины о доступе к Сенцову, и за последний год Киев сделал более 20 обращений.

«Мы каждый день давим на РФ путем направления этих нот, обращений. Также мы ставим этот вопрос на всех международных площадках — ООН, ОБСЕ», – рассказала спикер МИД.

Напомним, Вышинский арестован до 13 июля.

Фото: Україна Молода