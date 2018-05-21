"Милан" подтвердил интерес к Феллайни

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллайни, сообщил спортивный директор итальянского футбольного клуба Массимилиано Мирабелли.

"Он может стать важной частью команды. Мы знаем, что он не будет продлевать контракт с "Юнайтед", но трудно сказать, что мы близки к достижению договоренности о переходе. Мы завершим сделку перед тем, как объявить о трансфере", - сказал Мирабелли, которого цитирует Daily Mail.

По сведениям издания, "Милан" предложил Феллайни трехлетний контракт.

Бельгийский хавбек перешел в стан "красных дьяволов" в 2013 году из ливерпульского "Эвертона", срок его соглашения с "МЮ" истекает в июне. В текущем сезоне 30-летний Феллайни провел 23 матча во всех турнирах забил пять голов. Бельгиец пропустил субботний финал Кубка Англии с лондонским "Челси" из-за травмы, но должен восстановиться к чемпионату мира в России.