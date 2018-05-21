Минобороны России уличило США в нарушении договора о РСМД

США разрабатывают и испытывают баллистические ракеты с дальностью полета от 500 до 5000 км. Это идет в разрез с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на представителя министерства обороны РФ.

В интервью газете начальник управления Минобороны РФ по контролю за выполнением договоров Сергей Рыжков пояснил, что такие ракеты могут быть использованы как боевые на дальности, ограничиваемые договором о РСМД. Однако Вашингтон заявляет, что это баллистические ракеты-мишени, и разработки проводят строго в интересах отработки и испытаний глобальной системы противоракетной обороны.

Также нерешенным остается вопрос о находящихся на вооружении армии США «тяжелых» боевых беспилотников, таких как MQ-1B Predator и MQ-9A Reaper.

«Американская сторона игнорирует все предложения России по дипломатическому урегулированию этой проблемы соблюдения договора о РСМД», — уверяет Сергей Рыжков.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году, вступил в силу 1 июня 1988 года и не ограничен сроком действия. Это единственное соглашение, по условиям которого был уничтожен целый класс носителей ядерного оружия.