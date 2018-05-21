Минобороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей для ТОФ

Пресс-служба восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщила, что в следующем году российское министерство обороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 для ТОФ.

На сегодняшний день представителей именно этого проекта считают одними из лучших в подобном классе. Основные их преимущества — маневренность и повышенная мореходность.

Помимо этого, флот получит дизель-электрические субмарины проекта 636.3. Они мощнее предыдущих и имеют гораздо меньший уровень подводного шума. Подлодки сочетают в себе дальность обнаружения целей и акустическую скрытность.

В сообщении также говорится, что береговые части получили мобильные ракетные комплексы «Бал» и«Бастион», а морская пехота получила бронетранспортеры БТР-82А и танки Т-80БВ.

В свою очередь командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что флот получит до 2027 года всего свыше 70 судов и кораблей.

Для ТОФ ВМФ России сегодня особенный день. 21 мая в России каждый год отмечают праздник в честь создания Тихоокеанского флота.