Минское "Динамо" подписало партнерские соглашения с двумя белорусскими клубами

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минское "Динамо" заключило партнерские соглашения с белорусскими клубами Открытого чемпионата Белоруссии, "Юность" (Минск) и "Шахтер" (Солигорск), сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Ранее фарм-клубом "Динамо" была команда "Динамо-Молодечно". Минский клуб по итогам прошедшего сезона КХЛ занял 10-е место в Западной конференции и в плей-офф не попал.

"Перед "Динамо" стоят амбициозные задачи, и их выполнение невозможно в рамках прежней структуры. Мы должны дать возможность молодым белорусским игрокам заявить о себе. Сотрудничество с ведущими клубами нашего национального первенства - "Юностью" и "Шахтером", разрешение на которое получено от КХЛ, позволит это сделать с наибольшей эффективностью", - сказал генеральный директор "Динамо" Анатолий Курилец.

"В свою очередь, кадровый потенциал "Динамо" поможет "Юности" и "Шахтеру" решить стоящие перед ними турнирные задачи, в том числе, на международной арене", - добавил он.