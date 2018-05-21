МОЛНИЯ: Силы ПВО России вновь сбили вражеский объект над авиабазой Хмеймим (ВИДЕО)

Этим вечером силы ПВО с российской авиабазы Хмеймим снова сбили в окрестностях городка Джебла в провинции Латакия неизвестные вражеские объекты.

Об этом в начале сообщили местные СМИ и очевидцы. Жители запечатлели вспышки в небе недалеко от военного аэродрома.

Взрывы в небе видел и слышал весь окрестный район, сирийцы активно обсуждают происшествие в социальных сетях.

Военный источник рассказал «Русской Весне», что силы ПВО России сбили вражеские дроны над Джеблой, они не успели приблизиться к российской авиабазе.

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Позже представитель авиабазы ВКС России Хмеймим подтвердил информацию РВ, сообщив журналистам, что средства ПВО вечером в понедельник сбили неизвестный беспилотник, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.