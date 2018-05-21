Мосгорсуд не разрешил Серебренникову посещать «Гоголь-центр»

Московский городской суд отказался менять условия и сроки домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, сообщает «Интерфакс».

Режиссер просил позволить ему ходить на работу, общаться по творческим вопросам с коллегами, а также использовать интернет.

Суд оставил ему меру пресечения «с сохранением всех установленных ранее ограничений».

Без разрешения следователя Серебренников не может покидать место жительства, общаться с кем-то помимо адвокатов и следователей, а также использовать средства связи, включая интернет.

Хуудрука обвиняют в хищении бюджетных средств в ходе реализации театрального проекта «Платформа». Сам он вины не признает.