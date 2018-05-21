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» » Московский ресторан оштрафован на 840 тысяч рублей за рекламу пива на конопле

Московский ресторан оштрафован на 840 тысяч рублей за рекламу пива на конопле


Добавлено: 21 май 2018 в 23:06, Категория: Новости на сегодня
Московский ресторан оштрафован на 840 тысяч рублей за рекламу пива на конопле

Перовский районный суд Москвы оштрафовал один из местных ресторанов и его руководителя в общей сложности на 840 тысяч рублей за рекламу пива на конопле. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Рекламный материал, как сказано в пресс-релизе ведомства, «способствовал проявлению интереса и акцентировал внимание на употребление запрещенных в Российской Федерации веществ».

Попытка обжаловать судебное решение успехом не увенчалась. Мосгорсуд оставил решение Перовского суда без изменений.

По данным «Интерфакса», речь идет о ресторане сети «Гамбринус», расположенном на 1-й Владимирской улице в Восточном округе Москвы.


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Добавлено: 21 май 2018 в 23:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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