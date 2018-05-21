Музейно-археологический кластер в Керчи предложил создать глава РАН

Глава РАН Александр Сергеев выступил с предложением относительно создания в Керчи музейно-археологического кластера «Ворота Крыма».

По мнению Сергеева, кластер поможет привлечь большое количество туристов.

Он отметил, что в основу будущего кластера могут быть включены три объекта: старинная крепость на берегу Керченского пролива, гора Митридат и холмы захоронения скифских царей.

По задумке, в будущем кластере будут объединены археология, история, культура и туризм. Планируется создание музеев, а также лаборатории по исследованию археологических артефактов.