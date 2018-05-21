Мужское - женское - Папа за полмиллиона (21.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 17:50 ,

Мужское – женское. Бывшие супруги воюют из-за квартиры последний выпуск 21 мая. Бывшие супруги Ирина и Виктор Сысоевы уже несколько лет спорят из-за квартиры, которая была куплена на материнский капитал. В свое время муж говорил, что откажется от своей доли в пользу детей, но после развода стал требовать, чтобы ему выплатили 500 тысяч рублей, угрожая бывшей жене чуть ли не расправой. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Екатеринбурга до Челябинска. Окончание строительства двухпутной дороги запланировано на 2024 год. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.



