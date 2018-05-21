Мюллер: швейцарские хоккеисты расстроены поражением в финале ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 21 мая - РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной Швейцарии разочарованы поражением в финале чемпионата мира и не думают о том, что завоевали серебряные медали, заявил защитник швейцарцев и клуба НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз" Мирко Мюллер.

Сборная Швеции в воскресенье со счетом 3:2 в серии буллитов обыграла команду Швейцарии в финальной игре чемпионата мира, проходившего в Дании.

"Очень тяжело проигрывать именно так. Нужно хотя бы пару недель, чтобы отдохнуть. Возможно, после этого придет осознание, что мы отлично выступили, но сейчас я расстроен после поражения. Серебряные медали – отличный результат для швейцарского хоккея, но лично для нас – это поражение в финале", - сказал Мюллер журналистам.

"Так проиграть… Знаете, я очень устал, это были долгие матчи, долгий сезон, долгий турнир. Если честно, это обидно проигрывать последний матч на турнире, пусть за это и дают серебряные медали. Мы были настолько близки к золоту, добрались до буллитов", - добавил хоккеист.