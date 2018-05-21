Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На берегу Азовского моря состоялось открытие всероссийского конкурса «Чистое небо»

В Южном военном округе (ЮВО) на базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск в рамках подготовки к Армейским международным играм-2018 состоялось открытие всеармейского конкурса «Чистое небо».

На полигоне Ейский в Краснодарском крае соревнования пройдут среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80 в период с 21 по 25 мая.

Всего в состязаниях принимают участие более 200 военнослужащих в составе 9 команд от военных округов, Учебного центра войсковой ПВО, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

В ходе соревнований зенитчики выполнят боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и удаляющиеся.

Также в ходе состязаний военнослужащие померяются мастерством в вождении бронетранспортеров БТР-80 по пересеченной местности морского побережья полигона Ейский с преодолением различных препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других в условиях применения условным противником химического оружия.

Кроме того, военнослужащие из автоматов АК-74 должны будут на удалении до 500 м поразить мишени, имитирующие пехоту условного противника, а на единой полосе типа «Атака» преодолеть различные препятствия, такие как «лабиринт», «ров», «разрушенный мост» и «лестница».

Всеармейский конкурс «Чистое небо» проводится в пять этапов. Первый этап – подготовка подразделений ПВО к боевым действиям в районе сосредоточения (исходном районе). Второй этап – боевые действия подразделений ПВО по прикрытию общевойсковых подразделений на марше. Третий этап – боевые действия подразделений ПВО по прикрытию общевойсковых подразделений в ходе удержания района обороны. Четвёртый этап – боевые действия подразделений ПВО по прикрытию общевойсковых подразделений при проведении контратаки. Пятый этап – действия подразделений ПВО по преодолению зон разрушений и завалов.

Команда, показавшая лучший результат, будет представлять Вооруженные Силы РФ на Международном конкурсе «Чистое небо», который планируется провести в августе текущего года в Китайской Народной Республике.