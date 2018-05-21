На границе задержан мужчина с паспортом «ДНР»

Гражданина Украины, пересекшего границу из Украины в Россию через закрытый пункт пропуска «Успенка» обнаружили пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка».

Так, направляясь в Украину, мужчина предъявил на пограничном контроле «паспорт ДНР». Пресс-служба Госпогранслужбы отмечает, что после проведения проверочных и фильтрационных мероприятий недействителен документ изъяли.

Также, военнослужащие Краматорского отряда обнаружили двух украинцев которые направлялись на въезд в Украину через КПВВ Марьинка. В ходе проверки пограничники установили, что украинцы пересекли государственную границу из Украины в Россию и обратно через закрытый пункт пропуска «Мариновка».

В то же время, при осмотре в салоне автомобиля среди личных вещей граждан была обнаружена георгиевская ленточка и «документы» ДНР», среди которых разрешение на оружие и свидетельство о регистрации физического лица предпринимателя.

О данных фактах сообщено сотрудников Нацполиции и СБУ.