На самом деле. Как отреагирует на компромат Иван Краско последний выпуск 21 мая. Жена знаменитого актера Наталья уже привыкла, что ее верность мужу постоянно подвергается сомнению: она уже не раз проходила испытание на детекторе лжи. Сегодня ее снова ждет разговор о предполагаемых изменах, однако Наталья не подозревает, что на этот раз в распоряжении редакции оказались видеокадры, на которых Наталья страстно целуется с неизвестным мужчиной. Кто выследил Наталью и с какой целью? Как отреагирует на эти компроментирующие кадры Иван Краско. Бывшая жена народного артиста Ивана Краско убеждена, что разрыв между актером и его молодой женой Натальей — дело времени. Неужели ангельская внешность девушки — лишь маска.
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Новости » Главные новости » На самом деле - Кадры измены. Молодую жену Краско поймали с поличным (21.05.2018)
На самом деле - Кадры измены. Молодую жену Краско поймали с поличным (21.05.2018)
Добавлено: 21 май 2018 в 20:07,
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Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 21 май 2018 в 20:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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