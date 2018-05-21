На самом деле - Кадры измены. Молодую жену Краско поймали с поличным (21.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 20:07 ,

На самом деле. Как отреагирует на компромат Иван Краско последний выпуск 21 мая. Жена знаменитого актера Наталья уже привыкла, что ее верность мужу постоянно подвергается сомнению: она уже не раз проходила испытание на детекторе лжи. Сегодня ее снова ждет разговор о предполагаемых изменах, однако Наталья не подозревает, что на этот раз в распоряжении редакции оказались видеокадры, на которых Наталья страстно целуется с неизвестным мужчиной. Кто выследил Наталью и с какой целью? Как отреагирует на эти компроментирующие кадры Иван Краско. Бывшая жена народного артиста Ивана Краско убеждена, что разрыв между актером и его молодой женой Натальей — дело времени. Неужели ангельская внешность девушки — лишь маска.



