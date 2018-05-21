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Надежды патриотов на новый кабинет Медведева


Добавлено: 21 май 2018 в 09:00, Категория: Политика
Надежды патриотов на новый кабинет Медведева

Интрига с новым правительством РФ завершена: премьер Медведев озвучил Президенту, а тот утвердил заранее согласованный список министров. Самой хорошей новостью стало сохранение в правительстве министра просвещения Ольги Васильевой, против которой последние несколько месяцев интриговали инноваторы из Высшей школы экономики. В остальном, расклад сил поменялся в пользу «силовиков», исключая экономику.

Процедура оглашения и утверждения кандидатов в министры заняла несколько минут—Медведев называл фио очередного министра, а Путин кивал после каждой фамилии (даже после фамилии Виталия Мутко!) и в итоге буднично признался что весь список был согласован с ним заранее, пообещав сегодня же подписать указ о назначении всех кандидатов. Дмитрий Анатольевич был явно в ударе, сделал всего одну, правда, весьма показательную, ошибку—в отчестве министра обороны Сергея Шойгу, которого он назвал «Викторовичем».

Впрочем, для сохранения Сергея Шойгу на нынешнем посту, также как и главы МИДа Сергея Лаврова, согласия Дмитрия Анатольевича и не требовалось — как уже рассказывала «Катюша», их, а также силовиков, и вносит и назначает и контролирует сам Президент. Поэтому главной хорошей новостью сегодняшнего дня стало подтверждение слухов о том, что свои позиции в правительстве (в новой должности министра просвещения) сохранит Ольга Васильева, которая весной этого года добилась первой за многие годы серьезной победы над инноваторами-разрушителями русского образования из ВШЭ, утвердив федеральный образовательный стандарт по русскому и литературе для младших классов - за что подверглась масштабной атаке лоббистов колониальной модели реформы образования.

Хочется надеяться, что на новом посту Ольга Юрьевна получит карт-бланш и сможет вернуть педагогу звание Учителя, а также основательно расчистит «авгиевы конюшни», в которые превратили Минобрнауки за последние годы эффективные менеджеры и вариативщики с пристрастиями к новым европейским ценностям.

В частности, мы очень надеемся, что она сможет, наконец, выполнить поручение Президента об издании единого учебника по истории—чтобы родителям больше не пришлось вытравливать из школ продукцию всяких чубарьянов, где про Сталинградскую битва пишут в одном абзаце, но зато очень подробно изучают роль США во Второй Мировой . А также закрыть дорогу в школы всевозможным сектантам, НКО-шникам и секспросветчикам (в том числе тем, которые прикрываются лекциями о вреде СПИДа и под сурдинку провоцируют у детей интерес к распутству и к наркотикам ) и прочим экспериментаторам от образования, вроде главы комитета по образованию г. Москвы Исака Калины с его страстью к цифровизации школы.

Кроме Васильевой, обращает на себя внимание cохранение в Правительстве на должности министра культуры Владимира Мединского, чью скорую отставку источники РИА Катюша в силовых ведомствах и на Старой площади предрекали с момента его безумного демарша с установкой памятной доски маршалу Маннергейму в Петербурге. Еще больше эти слухи усилились на фоне громких уголовных дел чиновников и «культурных деятелей» (одно дело замминистра Пирумова чего стоит!) Однако Мединский усидел в кресле—что может говорить о том, что теперь, на фоне дела Пирумова, у силового блока могут появиться серьезные инструменты влияния на министра и на всю культурную политику—чего раньше просто не было, и «культурная тусовка» пилила, скажем, средства Фонда кино без всякого контроля, не говоря уж о гос. финансировании режиссеров—педерастов и мерзотных выставок никчемных деятелей «современного искусства».

Введение вероятного неформального куратора культуры от силовиков тем актуальнее, что официальным куратором Минкульта становится Ольга Голодец –дама, начинавшая свою карьеру в компании Миши Прохорова, и заслужившая репутацию одной из бабушек российской ювенальной юстиции. Культурные пристрастия такого вице-премъера нетрудно просчитать, так что теневой куратор тут весьма и весьма показан.

Примечательно, что в новой структуре правительства оказалась разрушена связка Голодец-Топилин—которая обеспечивала принятие множества антисемейных, в том числе ювенальных инициатив . Последний, хоть и сохранил кресло министра труда и социального развития, во-первых, получил нового куратора в лице Татьяны Голиковой, а во-вторых, лишился значительной части полномочий, в частности контроля над органами опеки— которые отошли к Министерству просвещения.

Среди остальных членов нового правительства «новичков» примерно половина. Большинство из них можно смело отнести к «путинским»--они перешли в Правительство из Администрации Президента или из ФСБ. Например, Сергей Чеботарев- министр по Северному Кавказу -- бывший руководитель кавказского департамента АП, а, скажем, руководитель аппарата правительства, личный друг Дмитрия Медведева Константин Чуйченко в последнее время работал в контрольном управлении Президента. Чекисты пришли в в МЧС (Евгений Зиничев), а фамилия нового министра сельского хозяйства и вовсе Дмитрий Патрушев…

Откровенно «медведевских» среди новичков немного. Помимо упомянутого Чуйченко, и сохранивших позиции представителях старого экономического блока, имеет смысл остановиться на двоих, министре цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (бывшее Минкомсвязи) Константине Носкове и министре науки и высшего образования Михаиле Котюкове. Первый—классический технократ, которого одинаково ценят и адепты секты свидетелей Грефа (Носков учился в том числе и во ВШЭ и одно время работал в МЭРТе под началом нынешнего главы Сбербанка) и силовики. Источники характеризуют нового вице-премьера как вполне себе умеренного либерала, карьериста и профессионала. В частности, Носков занимался программой "электронная Россия" (которая закончилась громким скандалом — по данным Генпрокуратуры, в ходе реализации "Электронной России" из бюджета было похищено около 300 миллионов рублей. однако дело замяли) С 2012 года был руководителем Аналитического центра при правительстве РФ.

Что же до главы нового Министерства науки Михаила Котюкова, он тоже из системных либералов: человек Александра Хлопонина и друг Александра Новака, работавший в Минфине при Кудрине а в последнее время возглавлявший упраздненное ныне Федеральное агентство научных организаций, созданное в рамках реформы РАН.

Зато среди покинувших Правительство медведевские явно преобладают: Шувалов, Дворкович, Абызов…

Впрочем, практически все ключевые министры экономического блока старого правительства— глава МЭРТа Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэнерго Алексанр Новак сохранили свои посты—что, вкупе с усилением министра финансов Антона Силуанова (он стал первым вице-премьером), не дает оснований для оптимизма в экономической сфере, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Как бы то ни было, наш прогноз подтвердился: новое правительство лишь зафиксировало сложившийся в нашей властвующей «элите» расклад сил. Ждать от него прорывов и мобилизации, скорее всего, не стоит, но некоторые опасные процессы, лишающие нас надежды на будущее (а они происходили отнюдь не только в экономике но и, в первую очередь, в социальной и гуманитарной сфере—образование, семья, культура) могут «подморозить». С нашей с вами помощью, конечно, дорогие читатели.

Андрей Цыганов, РИА Катюша


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Добавлено: 21 май 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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