Нафтогаз объявил о повышении цен для промышленности

НАК «Нафтогаз» в июне повышает цены на газ для промышленности на 8,5-8,9%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом. По сравнению с ценами на май 2018 года, в июне цены увеличены на 8,5-8,9%», — сказано в сообщении.

Напомним, в феврале «Нафтогаз» обещал снизить цену на газ для промышленности в случае поставки по предоплате.

Фото: УНИАН