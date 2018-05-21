Не дай Бог так оголодать: небратья об открытии Крымского моста

Публицист Ольга Туханина — о реакции украинской интернет-аудитории на открытие Крымского моста.

Пока наш президент открывал Крымский мост, мы тоже здесь времени не теряли.

«Ходим мы про краю родному» ©

Теперь вот, значит, дошли глаза почитать, что писали небратья о событии.

Не дай Бог так оголодать!

И жалко их, и не жалко, и даже не знаешь в итоге, как описать всю гамму чувств.

Плющат нос о витрину и смотрят, натурально, как в ресторане люди сидят, и слюной захлёбываются, и желчью, и ждут, когда кто-нибудь поперхнется стейком.

«О, смотри, мамзелька себе на платье соусом капнула! Даже не заметила! Кто их в приличное место пускает, таких?»

Некрасивый КАМАЗ с уродливой кабиной. За рулём — клон Путина. Водить не умеет, его все время в сторону уводит, вот-вот вмажет второй КАМАЗ в отбойник. Мост построили, но никто по нему не ездит. Потратили деньги всех россиян на понты. Скоро упадёт всё равно, жаль, что погибнет мало, потому что (см. выше) никто по нему не ездит.

Теперь крымчане окончательно поймут, что никакой мост им не поможет — ещё меньше туристов, ещё выше цены. Боровой сказал, что потом все россияне этот мост ещё и разбирать будут за свой счет, а Боровой — голова. Уже было первое ДТП на мосту — с почином.

Столько криков, а чего случилось-то? Всего лишь мост построили. Порошенко гигантоманией не страдает. Открывает маленькие тёплые объекты для людей.

А это всё для жлобов на лексусах. Впрочем, лексусов мало, будут ездить на своих унылых ладах, чтобы потешить свой имперский шовинизм. Со своим дошираком в багажниках.

Поток. Одни утверждения противоречат другим, но никто этого не замечает.

Брызги слюны.

Зачем? Почему?

Не, такого нам не надоть. У нас иногда такое о Маске пишут или об эппле. Не уж. Пусть себе летают, выпускают, строят, пусть у них всё будет хорошо. С Теслой в космосе. Да с чем угодно.

Ольга Туханина