Не верим в плохие приметы: принц Гарри подарил Меган кольцо принцессы Дианы

В эти выходные мир пристально следил за церемонией бракосочетания принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Поклонников новой четы интересовало всё: какое платье выбрала невеста, ее макияж, кто был в числе гостей, чем их угощали, какой подарок сделал молодой муж новоиспеченной супруге…

Как оказалось, принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо своей покойной матери принцессы Дианы. На безымянном пальце девушки сияло украшение с массивным аквамарином. Кольцо Меган надела после церемонии бракосочетании, когда сменила первое свадебное платье на другое – более открытое, отправившись на продолжение своего праздника.

Принц Гарри и Меган Маркл



Подарив кольцо своей покойной матери, принц Гарри поступил так, как и его старший брат. Напомним, Уильям преподнес Кейт Миддлтон одно из любимых украшений принцессы Дианы – легендарное кольцо с сапфиром. По словам инсайдеров, таким образом оба принца словно пригласили Диану принять участие в торжестве.

По всей видимости, Меган Маркл тоже не боится примет и будет носить подарок так же часто, как и Кейт.

А вам понравилось это кольцо с аквамарином?

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