Неимущих граждан обанкротят без суда

Пока что должники, не обладающие собственностью, могут получить статус банкрота только в процессуальном порядке

Сегодня на каждые 100 тысяч жителей России приходится 40 банкротов. И это при том, что суды часто отказываются признавать людей несостоятельными, поскольку у них нет имущества, позволяющего удовлетворить хотя бы часть требований кредиторов. До конца весенней сессии Госдума должна окончательно принять поправки, которые упростят процедуру признания физических лиц банкротами. Какие изменения предлагается внести в соответствующий законопроект ко второму чтению, «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

- Николай Петрович, почему закон о банкротстве, который заработал в октябре 2015 года, так и не стал эффективным?

- Как показал опыт, многие граждане оказались не в состоянии оплатить процедуру банкротства, которая в среднем обходится в 100 тысяч рублей. Кроме того, сложно самостоятельно оформить достаточно объёмный комплект обязательных документов для подачи заявления, а также найти обязательного для проведения процедуры финансового управляющего.

- Так кто же может быть признан сегодня банкротом через суд?

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- Объявить себя несостоятельным вправе вовсе не каждый должник. Человек может подать в суд такое заявление, если соответствует определённым признакам, перечисленным в статье 213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Во-первых, задолженность гражданина в общей сложности должна достигать 500 тысяч рублей, число кредиторов и размер долга каждому из них при этом не имеет значения. Во-вторых, кредитные обязательства должны не исполняться на протяжении как минимум трёх месяцев. Но можно объявить себя банкротом и при наличии задолженности менее 500 тысяч рублей, если человек докажет свою неплатёжеспособность.

- По каким признакам она определяется?

- Гражданин перестал рассчитываться с кредиторами, свыше 10 процентов его кредитных обязательств не исполнены на протяжении более одного месяца, долг уже стал выше, нежели стоимость имеющегося у человека имущества. Кроме того, явным признаком служит постановление о прекращении исполнительного производства из-за отсутствия собственности, которую можно арестовать.

- Как планируется доработать законопроект ко второму чтению?

- Мы хотим установить правило, согласно которому отсутствие у гражданина имущества на покрытие долгов в рамках процедуры банкротства не является препятствием для её введения, поскольку помимо соразмерного удовлетворения требований кредиторов у неё есть социально-реабилитационная цель, состоящая в списании непосильных долговых обязательств гражданина. Кроме того, законопроект предполагается дополнить положениями, которые обеспечат возможность раскрытия и придания публичности сведений о банкротстве граждан. Это поможет сформировать объективную статистику по срокам и издержкам на проведение реабилитационных процедур, а также их результатов.

- Есть ли поправки от министерств, в частности, от Минэкономразвития?

- Да, ведомство предлагает три существенных изменения. Во-первых, отказаться от привлечения к реализации процедуры банкротства финансового управляющего, что удешевит процесс. Во-вторых, сократить сроки признания гражданина банкротом. Ну и в-третьих - ввести внесудебную процедуру признания должника банкротом при ограничении максимального размера задолженности.

Нужно стараться сделать процедуру прозрачной, понятной и надёжной, а предназначаться она должна только тем, кто в ней действительно нуждается, а не состоятельным гражданам, которые просто решили избавиться от долгового бремени.

- Это сделает процедуру банкротства эффективной?

- Смотря что мы понимаем под эффективностью. Убеждён, что она должна заключаться в пользе для страны, то есть государству не должно быть интересно разорять компании и людей. Оно заинтересовано, чтобы и те и другие развивались. А сегодня более 700 тысяч человек формально подходят под параметры банкротства. Это те, у кого долг превышает 500 тысяч, а время просрочки — более трёх месяцев. При этом за 2,5 года работы закона обанкротилось в России лишь 59 тысяч человек. Это наглядно показывает, что систему нужно менять.

Закон, в который мы сейчас вносим поправки, к сожалению, был ориентирован не на людей, а на кредиторов. И мы пытаемся сделать процедуру банкротства по-настоящему реабилитационной, удешевить её, дать возможность людям, которые в этом нуждаются из-за долгов по ЖКХ, по микрозаймам, решить свои проблемы.

- А может получиться так, что за счёт процедуры банкротства избавиться от долгов будут стараться мошенники?

- Ничего нельзя исключать. Нужно стараться сделать процедуру прозрачной, понятной и надёжной, а предназначаться она должна только тем, кто в ней действительно нуждается, а не состоятельным гражданам, которые просто решили избавиться от долгового бремени. Мы сейчас детально обсуждаем эти вопросы с Минэкономразвития и понимаем, что большую помощь нам тут окажет Федеральная налоговая служба как источник информации об имущественных сделках того или иного гражданина.

Люди должны отдавать себе отчёт, что статус банкрота будет вызывать настороженность и накладывать определённые ограничения.

- Изменения в закон оградят должников от агрессивных коллекторов?

- К сожалению, в законодательстве пока не предусмотрена обязательность информирования граждан о том, что их долг передан коллекторам. Но мы в законопроекте прописали ко второму чтению, что эту информацию нужно публиковать в Едином федеральном реестре. Надеемся, благодаря этому ситуация с коллекторами изменится.

- Многие говорят, что пошли бы на банкротство, но не хотят придавать эту ситуацию огласке и делать открытой.

- Удивлён. Открытость в данном случае — одна из составляющих самого процесса. Люди должны отдавать себе отчёт, что статус банкрота будет вызывать настороженность и накладывать определённые ограничения. То есть вряд ли серьёзные банковские структуры выдадут кредиты в ближайшем будущем, а информация о том, что человек обанкротился, будет известна во всех органах власти.

Что даёт банкротство должнику

На этапе признания неплатёжеспособности останавливает начисление всех штрафов и пеней по задолженностям, также будет подсчитана и зафиксировна общая сумма долга.Как только начинает работать процедура реструктуризации долгов, приостанавливается действие всех исполнительных процессов и решений, за исключением выплаты алиментов и компенсаций за причинение вреда жизни и здоровью.При наличии источника дохода изменённый график платежей будет составлен в соответствии с реальными возможностями должника. При этом от части долговых обязательств он освобождается.Должнику оставляется необходимое для жизни имущество и денежные средства.Пока идёт процесс, должнику не будет приписан статус «банкрот», а избавившись от долгов законным методом, он получит шанс начать новую жизнь.Яндекс.Дзен

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