Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена."После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, (оппозиционный кандидат) Энри Фалькон – 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи — 925 тысяч", — сказала Лусена. "Результаты носят необратимый характер", — отметила она.Таким образом, Мадуро останется на посту главы государства до 2025 года, сообщает РИА Новости.Лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов. "Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным. Я говорю с ответственностью, и… завтра уеду из страны", — написал политик в Twitter.По данным Фалькона, всего подано 142 тысячи заявлений о нарушениях при голосовании и давлении на его представителей.Он потребовал провести новые выборы. "Можно было провести выборы в октябре, и мы готовы участвовать… Так строится альтернатива, чтобы дать ответ венесуэльцам, которые сегодня страдают от голода и болезней", — отметил кандидат.В ответ Мадуро обвини Фалькона в неуважении к народу Венесуэлы. "Такого никогда не видели, чтобы кандидат не признавал результаты до момента, когда их объявили… Надо уважать народ Венесуэлы", — заявил глава государства.В то же время глава МВД Нестор Ревероль заявил, что голосование прошло без инцидентов. "К счастью, не было событий, о которых можно сожалеть. Были зафиксированы отдельные факты, но не связанные с выборным процессом", — сказал министр в телеэфире.Ранее Госдеп США отказался признать выборы в Венесуэле легитимными. Аналогичную позицию заняли власти Аргентины, Чили и ряда других латиноамериканских стран.