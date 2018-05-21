Новые русские сенсации. Золотые зубы последний выпуск 20 мая. Полторы тысячи кардиохирургов из 49 стран собрались в Москве. В программе международного конгресса – прямые трансляции операций из ведущих клиник мира, выставка передовых образцов медицинской техники, курсы для медсестер, и панельные сессии, где лучшие специалисты разберут самые сложные случаи. Современные технологии позволяют делать сложнейшие операции на кровеносных сосудах с помощью лазера и без общего наркоза. В Красноярском крае прошла масштабная спецоперация. Ловили браконьеров, которые отстреливают оленей. По официальным данным, только за минувший год в регионе были убиты 20 тысяч животных этого вида. И в каждом пятом случае – незаконно.
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Новые русские сенсации - Золотые зубы (20.05.2018)
Добавлено: 21 май 2018 в 13:56,
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Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 21 май 2018 в 13:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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