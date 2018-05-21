О чем умолчали в биографии Меган Маркл на сайте Royal.uk?

Наконец-то дождались — 19 мая прошла королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри! Теперь бывшую актрису можно называть официальным членом королевской семьи, в честь чего на сайте Royal.uk появилась биография девушки, которая включает благотворительную деятельность. Правда, в ней решили умолчать о 15-летней карьере актрисы.



«Форс-мажоров», «Помни меня» и «Несносных боссов» — то те фильмы, в которых до сих пор вы можете увидеть Меган не в королевском статусе. Новый сезон сериала «Форс-мажоры», по которому многие и помнят актрису, всё еще выйдет на экраны.

А вот о благотворительной деятельности девушки решили написать как можно больше, ведь это в королевской семье почитается. В 2015 году Меган была послом доброй воли ООН, в 2016-м участвовала в кампании, посвященной чистой воде в Руанде, а также долго время сотрудничала с фондом Myna Mahila в Индии, который помогает женщинам с трудоустройством.

Актерская карьера во многом помогла Меган. Одним из плюсов ее стали деньги, которые те заработала за 15 лет непосильного труда. Ими она смогла заплатить за свое шикарное свадебное платье, которое даже затмило наряд Кейт Миддлтон. Многих удивило то, что его заказали не у британского дома моды, как это было принято.

Меган решила отдать предпочтение дизайну французского дома моды Givenchy, но дизайнером все же была британка Клэр Уэйт Келлер. Как сообщает издание Business Insider, свадебное платье Меган обошлось ей в 550 тысяч долларов. Свадебное платье бывшей актрисы дороже, чем у Кейт Миддлтон аж на 116 тысяч долларов. Стоит отметить, что за наряд от французского дома Маркл заплатила сама, ведь у нее в запасе осталось целых 5 миллионов долларов, которые та заработала во время работы актрисой.

Главным украшением наряда стала бриллиантовая тиара из королевской коллекции 1932 года. Она гармонично дополняла наряд. Кстати, похожая тиара украшала голову принцессы Дианы на ее свадьбе.

Фата невесты была длинной около 5 метров. Кружевные цветы на фате символизировали каждую из стран Содружества наций. Образ дополнили серьги-гвоздики с бриллиантами.