Один из выживших после крушения вертолета в Хабаровском крае скончался от сердечного приступа

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю сообщило, что человек, выживший после крушения вертолета «Газель 342» в лесополосе в шести сотнях километров от Хабаровска, скончался от сердечного приступа.

Пилот и еще два человека находились на борту разбившегося летательного аппарата. По предварительным данным, все трое эвакуировались, но позднее у одного из них случился сердечный приступ и он скончался.

В сообщении сказано, что на место направляют Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ из Свободного.

Служба получила информацию о происшествии 21 мая в третьем часу ночи по местному времени.

Накануне сообщили об аварийной посадке двухместного летательного аппарата Су-29 возле Ломахи. Известно, что один человек скончался. Возбудили уголовное дело о нарушении правил использования воздушного средства.