Один за всіх - 11 сезон, 15 выпуск, Страсти Анатолия (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 15:25 ,

Один за всіх 11 сезон 15 серия Страсти Анатолия последний выпуск 20 мая. Эксперты попробуют разобраться в истории неутомимого ревнивца. Свою жену и мать девятерых детей Анатолий любит так горячо, что выслеживает любовников, даже находясь с ней круглосуточно. Сегодня в нашей студии под подозрением окажутся брат, отец жены и даже все село. А в Черновцах ультраправые активисты вместе со священниками сорвали “Фестиваль равенства”, организованный ЛГБТ-сообществами. В рамках мероприятия в Черновцах планировали показы кинолент и дискуссионную площадку. Ведущий Дмитрий Карпачев является мастером-практиком НЛП. Он — сертифицированный тренер международной категории, гештальт-терапевт, коуч, бизнес-тренер.



