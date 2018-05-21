Одиннадцать туристов обратились к медикам после экстренной посадки в Волгограде

Четыре бригады врачей прибыли в Волгограде на место экстренной посадки самолета, следовавшего рейсом Анталья — Челябинск. За медицинской помощью обратились 11 человек, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

Пассажиры жаловались на повышенное давление, головные боли и ушибы, всем оказана медицинская помощь. Один человек до сих пор остается в больнице.

На борту аэробуса A321 находились 226 пассажиров и 8 членов экипажа. Вызванный из Челябинска резервный борт доставил 215 пассажиров до места назначения. 10 человек покинули Волгоград, не дожидаясь помощи авиаперевозчика.

Вечером 20 мая самолет совершил внеплановую посадку по причине разгерметизации. Позже из Челябинска сообщили, что виной всему была техническая неисправность.