Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибыло в сицилийский порт Мессина

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России ОИС «Адмирал Владимирский» прибыло в сицилийский порт Мессина (Италия), где примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 110-й годовщине оказания экипажами кораблей практической эскадры Российского флота под командованием контр-адмирала Владимира Литвинова, помощи жителям Мессины, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения 1908 года.

Визит океанографического исследовательского судна продлится до 26 мая.

Основным мероприятием визита станет участие экипажа 24 мая в церемонии возложения венков к памятнику российским морякам, участвовавшим в ликвидации последствий землетрясения в Мессинском проливе в 1908 году и спасении гражданского населения итальянского города Мессина.

Тогда именно военные моряки линкоров «Цесаревич» и «Слава», крейсеров «Адмирал Макаров» и «Богатырь» гардемарины Морского корпуса, находящиеся на борту российских кораблей, а также экипажи канонерских лодок «Гиляк» и «Кореец» первыми пришли на помощь практически полностью разрушенной Мессине, извлекли из завалов и спасли более 2000 человек. За этот подвиг итальянское правительство наградило врачей и командование кораблей итальянскими орденами. Контр-адмирал Литвинов получил золотую медаль и «Большой крест Итальянской короны», командиры кораблей и врачи – большие серебряные медали и «Командорские кресты». Все российские моряки без исключения были награждены серебряными медалями «В память содружества».

В первый день визита в Мессину официальная делегация командования ОИС «Адмирал Владимирский» и представителей Балтийского флота нанесет протокольные визиты начальнику службы береговой охраны, префекту и мэру города, руководству администрации порта Мессина.

Программой визита также предусмотрено посещение военно-морской базы ВМС Италии и форта San Salvatore, а также прием на боту ОИС «Адмирал Владимирский» от имени капитана судна. В ходе пребывания ОИС «Адмирал Владимирский» в Мессине, его борт посетят Посол РФ в Итальянской Республике Сергей Разов и губернатор острова Сицилия Нелло Музумечи.

Помимо этого, предусматривается посещение экипажем ОИС «Адмирал Владимирский» достопримечательностей городов Мессина и Таормина, собора Девы Марии, регионального музея. Для российских моряков будет организована поездка на вулкан Этна.

В порту Мессина судно произведет пополнение запасов до установленных норм.

Справочно:

Корабли ВМФ регулярно совершают заходы в порт Мессина по приглашению правительства Италии. Для ОИС «Адмирал Владимирский» визит в Мессину является первым.

Судно находится в походе 157 суток и на настоящий момент времени прошло более 38500 морских миль. Гидрографы, за время похода, произвели 35800 линейных километра общей съемки рельефа дна методом промера, а также около 29000 километров гравиметрической съемки дна.

15 декабря 2017 года ОИС «Адмирал Владимирский» вышло из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках 2-й Международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО.

Экипажу судна «Адмирал Владимирский» и участникам экспедиции на его борту была поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.

Главная задача похода, в который отправилось судно «Адмирал Владимирский» – комплексные океанографические исследования в Индийском океане. Поход был спланирован и организован в рамках 2-й Международной экспедиции в Индийский океан под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. После завершения работ по плану Международной экспедиции ОИС «Адмирал Владимирский» совершило первый за более, чем 20 лет заход в Бангладеш.