Определились возможные соперники Шахтера по Лиге Чемпионов

На данный момент известно название 26 из 32 клубов, которые примут участие в Лиге Чемпионов.Все они будут разделены на восемь групп с помощью слепой жеребьевке, после чего клубы ждет борьба в сетки плей-офф.Уже сейчас известно, что Шахтер будет находится во второй корзине. Это значит, что соперниками украинской клуба могут стать Барселона, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус и так далее.Отметим, что за всю историю украинского футбола, клубу из нашей страны не удавалось добраться до финала в борьбе за самый престижный клубный трофей в Европе.