Опубликованы официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри

Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. На одном снимке молодожены позируют вместе с другими членами королевской семьи, на другом — запечатлены только вдвоем, на третьем — вместе со своими юными помощниками на свадьбе, подружками невесты и пажами.

Герцог и герцогиня Сассекские представляют три официальные фотографии со своей свадьбы. Автором снимков стал фотограф Алексей Любомирски. Кадры были сделаны в Зеленой гостиной Виндзорского замка, сразу после праздничной процессии. Герцог и герцогиня Сассекские хотят поблагодарить каждого, кто принял участие в праздновании их свадьбы. Они невероятно счастливы, что смогли разделить этот особенный день со всеми, кто собрался в Виндзоре, и с теми, кто наблюдал за свадьбой по телевидению в Британии, странах Содружества Наций и по всему миру,

— сообщается в официальном заявлении.

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