Опубликованы первые официальные фото с королевской свадьбы

19 мая прошла королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри, на которую были приглашены мировые звезды. Папарацци следили за происходящим и делали фотографии, а прямую трансляцию смотрел весь мир. Только сегодня Кенсингтонский дворец поделился с общественностью официальными фото со свадьбы.



В твиттер-аккаунте представители Кенсингтонского дворца показали три официальные фотографии супругов и всей королевской семьи, сделанные после церемонии. «Герцог и герцогиня хотели бы поблагодарить всех, кто принял участие в их свадьбе. Им так повезло, что они смогли разделить свой день со всеми собравшимися в Виндзоре и теми, кто смотрел трансляции по всей Великобритании, Содружеству и всему миру», — написали на страничке Кенсингтонского дворца.

Свадьба прошла великолепно! На свадьбу Меган Маркл и принца Гарри пришли Виктория и Дэвид Бекхэм. Королевское мероприятие прошло без конфузов, драк и скандалов.. но любопытная общественность не может пропустить даже самых мелких деталей. Оказывается, Дэвид показал серьезное неуважение к традициям королевской семьи…и не один он.

Во время свадебной церемонии Бекхэм жевал жвачку, что запечатлели камеры, снимающие свадьбу. Не только он нарушил королевский протокол, но и принцесса Беатрис. Похоже, ее на камеры не запечатлели, поэтому скандала она избежала, а вот Бекхэма поймали с поличным, сняв его крупным планом. И тут сеть разделилась на два лагеря: одни не поняли в чем проблема, ведь и так было нарушено множество традиций, другие же осудили такую беспечность Бекхэма и предложили извиниться перед королевской семьей. Некоторые даже предложили выплатить компенсацию.

Напомним, что пара прибыла на свадьбу одной из первых. Виктория была в черном платье своего авторства, а ее супруг был во фраке. Выглядел Дэвид очень стильно: костюм Dior, короткая стрижка, солнцезащитные очки.

На прошлой королевской свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма пара также стала гостями. Тогда Виктория была беременна малышкой Харпер. Она и тогда предпочла для мероприятия платье черного цвета.

