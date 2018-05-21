Орел и решка. Морской сезон - 11 выпуск, Перт (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 11:20 ,

Орел и решка. Морской сезон 11 серия Перт последний выпуск 20 мая. Коля Серга и Маша Гамаюн отправятся в город-загадку, столицу Западной Австралии. Город миллионеров и сумасшедших золотоискателей. Мир дикой природы и стеклянных джунглей. Ведущему с “золотой картой” предстоит испытать на себе экстремальный полет на самолете времен Второй мировой войны, покорить волну высотой в пятнадцать метров и увидеть волшебство Магического озера. А турист со ста долларами будет изучать богатый животный мир Австралии: отправится на поиски карликового кенгуру квокки, познакомится с ленивым и бесстрашным вомбатом и чуть не погибнет от встречи с местными гадами.



